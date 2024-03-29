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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ريا أبي راشد تخطف الأنظار بأناقتها| شاهد

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

حرصت الإعلامية ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ريا أبي راشد في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بنطلون وتوب باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معهما بليزر جمع بين الأبيض والأسود.

انتعلت ريا أبي راشد حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ريا أبي راشد على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت ميكاجا هادئا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ريا أبي راشد
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