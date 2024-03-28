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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

زوجة ماجد المصري بإطلالة رمضانية ملفتة| شاهد

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

شاركت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة رمضانية أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الموف الذي اتسم ببعض التطريزات التي زادت من أناقتها.

أنتعلت زوجة ماجد المصري حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارت التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة ماجد المصري على تسريحة شعر الضفائر، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
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زوجة ماجد المصري بإطلالة رمضانية ملفتة| شاهد

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