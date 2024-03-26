لن تصدق| سعر صادم لحقيبة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون مخملي باللون الذهبي مع توب من نفس القماش واللون ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت هيفاء وهبي حذاء انيق ذا كعب عالي باللون البيج، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البرتقالي من دار أزياء Hermès، وقد بلغ سعرها إلى 41 ألف دولار، أي ما يعادل 2 مليون جنيه تقريبا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.