نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر الناري| شاهد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة رمضانية أنيقة، حيث ارتدت عباءة طويلة ذات أكمام طويلة باللون الأحمر المطرز بالكامل مما زاد من أناقتها.

تزينت نسرين طافش بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

https://www.instagram.com/reel/C4-TrnXt7Ck/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==