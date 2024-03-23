هبة مجدي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة هبة مجدي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت هبة مجدي في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون الأسود ذات التطريزات والنقوشات التي زادت من أناقتها.

وتزينت هبة مجدي ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هبة مجدي على خصلات شعرها البني المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.