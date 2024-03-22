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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سعر فستان درة يثير ضجة| لن تصدق الرقم

درة
درة

شاركت الفنانة  درة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها من أحدث جلس تصوير خضعت لها.

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تألقت درة في أحدث جلسة تصوير  بإطلالة مميزة كعادتها، حيث ظهرت مرتدية  فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأخضر المصنوع من القماش البليسيه الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.

قد حمل فستان درة في أحدث جلسة تصوير توقيع مصممة الأزياء Zeena Zaki، فيما بلغ سعر التصميم 1061دولار أمريكي.



أكملت درة إطلالتها ببعض المجوهرات الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

 

فيما بدت درة بخصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة والغير مبالغ فيها.

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