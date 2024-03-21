عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بنطلون لافت| بوسي تثير الجدل بإطلالتها في رمضان

بوسي
بوسي

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

سعر ساعة شيرين عبد الوهاب يثير ضجة| رقم خرافي

txt

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

لافتت بوسي الأنظار في الصور بإطلالة مثيرة للجدل، حيث ارتدت بنطلون ملفت باللون الميتالك مع توب باللون الأبيض ونسقت معهما قفطان باللون الذهبي.

انتعلت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالي بلون متناسق مع إطلالتها، تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي زادت من اناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان المتناسقة مع لون بشرتها.

بوسي
بوسي أجرأ إطلالات بوسي أحدث أغاني بوسي أزمات بوسي إطلالة بوسي أنباء طلاق المطربة بوسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخير قادم .. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي للتخفيف عن المواطنين

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

تقلبات الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد رغم انتهاء الشتاء

الإسكندرية تعلن عن إجراء عاجل استعدادًا لموجة طقس سيء وسقوط أمطار

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

بعد ترقية تصنيف مصر الائتماني.. الحكومة تحدد متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

موضوعات متعلقة

سعر ساعة شيرين عبد الوهاب يثير ضجة| رقم خرافي

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

حذاء وفستان غريب| بسمة وهبة تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

طريقة عمل صوابع جيجي بعد تصدرها التريند| بـ 50 جنيه بس

نشرة المرأة والصحة.. فيديو لحظة سقوط عمرو الليثي وتفاصيل الصحية.. القمل يهاجم دينا الشربيني وأسماء جلال

فيديو لحظة السقوط| تفاصيل جديدة عن حالة عمرو الليثي الصحية

"القمل" يصيب دينا الشربيني وأسماء جلال .. كيف نتخلص منه في يوم واحد؟

بـ فستان مجسم | شمس الكويتية تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

حدث ليلا| إحالة المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع للجنايات وأمطار رعدية تضرب 14 محافظة

تخصصوا في سرقة أعمدة الكهرباء والتكاتك.. 3 عصابات تواجه الحبس| بالقانون

سعر الدولار في البنوك اليوم 21-3-2024

مراته حولت حياتنا جحيم وأخويا ضرب أمي.. اعترافات صادمة لق.اتل شقيقه وزوجته قبل الذهاب لعشماوي

هتسهل حياتك .. تعرف على حيل في إنستجرام

بالضبة و المفتاح...حقيقه عودة وليد ازارو للنادي الاهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير تثير الجدل| سعرها خرافي

بنطلون لافت| بوسي تثير الجدل بإطلالتها في رمضان

سوني تقوم بتحقيقات داخلية بسبب جهاز PS5 Pro فما القصة ؟

إمكانيات بتدور عليها وتصميم مميز .. تسريبات لهاتف Google Pixel 8a.. صور

فيديو

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ