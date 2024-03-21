بنطلون لافت| بوسي تثير الجدل بإطلالتها في رمضان

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

لافتت بوسي الأنظار في الصور بإطلالة مثيرة للجدل، حيث ارتدت بنطلون ملفت باللون الميتالك مع توب باللون الأبيض ونسقت معهما قفطان باللون الذهبي.

انتعلت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالي بلون متناسق مع إطلالتها، تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي زادت من اناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان المتناسقة مع لون بشرتها.