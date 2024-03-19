زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



تألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة أنيقة متناسقة مع الأجواء الرمضانية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأخضر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أتسم تصميم فستان زوجة ماجد المصري بحزام عريض حول الخصر كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

