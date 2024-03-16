بـ فستان مجسم | شمس الكويتية تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت شمس الكويتية في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة اتسم بصيحة الأوف شولدر، وتميز الفستان بالقماش المطرز بالكامل.

لم تبالغ شمس الكويتية في الأكسسوارات والمجوهرات ما كشف عن أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شمس الكويتية على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمالها.