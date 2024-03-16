عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بإطلالة عصرية| شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورها من أحدث جلسة تصوير.

txt

في عيد ميلادها الـ 45| إطلالات أثارت الجدل لـ لقاء الخميسي

txt

عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت توب قصير ذا أكمام طويلة جمع بين اللون الكحلي و البينك والأسود مع بنطلون بنفس الألوان ونسقت معهما بتاطو متوسط الطول باللون الأسود.

انتعلت هيفاء وهبي هاف بوت باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البينك، ولم تبالغ في الأكسسوارات و المجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المسندله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الغير مبالغ فيها.

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي أحذية هيفاء وهبي أحفاد هيفاء وهبي آخر أعمال هيفاء وهبي أجرأ صور الفنانة هيفاء وهبي أحدث أغاني هيفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

جحيم في العمرانية.. صرخات إستغاثة من عقار مجاور لموقع حريق استوديو الأهرام.. فيديو

"تخليت عن مبادئي بسبب صلاح".. كلوب يكشف عن شيء لأول مرة يفعله|شاهد

رسميا الآن| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بالتراجع لـ40

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

موضوعات متعلقة

حلويات رمضان| طريقة عمل القطايف في البيت

في عيد ميلادها الـ 45| إطلالات أثارت الجدل لـ لقاء الخميسي

جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل فطائر الدجاج والمشروم

نشرة المرأة والصحة| تقاليد غريبة لدولة مسلمة في رمضان و5 مضاعفات خطيرة لنوع شائع من الدايت

عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بإطلالة غير متوقعة| بشرى تثير الجدل بهذه الملابس

ميريام فارس بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

نسرين طافش تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية| شاهد

ترشيحاتنا

أمبري: بلاغات عن إطلاق نار جنوب منطقة إيل الصومالية

بعد وفاة فتاة الشروق.. ما العلاقة بين نزيف المخ والغيبوبة| أطباء يجيبون

حزب روسيا المتحدة يتعرض لهجوم واسع.. وإسقاط مسيرتين لأوكرانيا

هل الغيبة والنميمة في نهار رمضان تفسد الصيام؟.. احذرها وعجل بتكفيرها بهذا العمل

وصلها المستشفى بنفسه .. زوج ينهى حياة زوجته لهذا السبب

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بإطلالة عصرية| شاهد

تقرير صادم.. انخفاض أسعار السيارات الكهربائية أسرع من البنزين

ياسمين الخطيب تظهر بإطلالة رمضانية| شاهد

هل توجد علاقة بين الفستان الأحمر والجريمة؟.. أخصائي صحة نفسية يجيب

فيديو

كل الرجالة بتخون ولازم أفكر في التربة.. ماذا قالت فيفي عبده عن الزواج والموت؟

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ