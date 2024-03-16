هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بإطلالة عصرية| شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورها من أحدث جلسة تصوير.

تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت توب قصير ذا أكمام طويلة جمع بين اللون الكحلي و البينك والأسود مع بنطلون بنفس الألوان ونسقت معهما بتاطو متوسط الطول باللون الأسود.

انتعلت هيفاء وهبي هاف بوت باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البينك، ولم تبالغ في الأكسسوارات و المجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المسندله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الغير مبالغ فيها.

هيفاء وهبي