عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

حرصت الفنانة عبير صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

خطفت عبير صبري الأنظار في الصور بإطلالة رمضانية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الفوشيا واتسم بحزام رفيع حول الخصر باللون الفضي.

نسقت عبير صبري مع إطلالتها وشاح على الرأس باللون الفوشيا المصنوع من القماش الشفاف، أنتعلت حذاء ذا كعب عالي باللون الفضي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت عبير صبري على خصلات شعرها باللون الأسود، ووضعت ميكاجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.