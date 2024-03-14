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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بمريلة المطبخ.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بإطلالة غير متوقعة| شاهد

شمس الكويتية
شمس الكويتية

شاركت الفنانة شمس الكويتية، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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ظهرت شمس الكويتية بإطلالة غير متوقعة، حيث ارتدت جلبابا منقوشا بالورود الصغيرة، مع مريلة مطبخ باللون الأحمر ذات الخطوط البيضاء.

أكملت شمس الكويتية إطلالتها بطرحة صغيرة على الشعر، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شمس الكويتية على تسريحة شعر بسيطة غير مبالغ فيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
 

شمس الكويتية
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