جوري بكر تبهر متابعيها بإطلالة شتوية|شاهد

حرصت الفنانة جوري بكر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام، مجموعة صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت جوري بكر في الصور بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع قميص باللون الأبيض ونسقت معهما جاكت فرو باللون الأسود.

وانتلعت جوري بكر حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي مع حقيبة يد صغيرة الحجم اللون الأسود، تزينت ببعض المجوهرات البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جوري بكر على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.