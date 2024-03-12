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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نسرين طافش تستعرض أناقتها بالزي الفلسطيني.. شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت عباءة مستوحاة من الزي الفلسطيني باللون الأبيض المطرز باللون الأحمر والأسود.

تزينت نسرين طافش ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

نسرين طافش
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