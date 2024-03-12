نسرين طافش تستعرض أناقتها بالزي الفلسطيني.. شاهد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت عباءة مستوحاة من الزي الفلسطيني باللون الأبيض المطرز باللون الأحمر والأسود.

تزينت نسرين طافش ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.