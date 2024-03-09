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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لـ نسرين أمين

نسرين أمين
نسرين أمين

يصادف اليوم 9 مارس عيد ميلاد الفنانة نسرين أمين والتي أتمت عامها الـ 40، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولا تزال تحافظ على شبابها.

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تعتبر نسرين أمين من النجمات اللاتي تشارك متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

كشفت صور نسرين أمين عن إطلالاتها المتنوعة بين الكاجوال والرسمي وفساتين السهرة الراقية أيضا، فهي تتمتع بذوق راقٍ في اختيار الإطلالات التي تظهر.

تحرص نسرين أمين على تنسيق المجوهرات والأكسسوارات الراقية التي تزيد من جاذبيتها وتمنحها إطلالة متكاملة، إضافة إلي الحقائب والأحذية المتنوعة والمتناسقة مع كل إطلالة.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد نسرين أمين على تسريحات الشعر البسيطة وغير المبالغ فيها، وتختار صيحات المكياج التي تتناسب مع بشرتها وتكشف عن جمالها.

 

 

نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
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