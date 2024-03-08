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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أسما شريف منير تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة

أسما شريف منير
أسما شريف منير

حرصت أسما شريف منير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة لها خلال تواجدها في مدينة دهب.

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تألقت أسما شريف منير في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة قصير للغاية كشف عن بطنها مع بنطلون واسع منقوش ونسقت معهما جاكت جينز.

انتعلت أسما شريف منير هاف بوت باللون الأسود، تزينت بمجموعة من المجوهرات الأكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت اسما شريف منير على شعرها القصير للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة الغير مبالغ فيها.

أسما شريف منير
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