الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

علقت الملكة رانيا قائلة:" سيدنا، كم أتشرف بتقديرك السامي، وما من تشريف يضاهي وجودي الى جانبك، ولا مسؤولية أعظم من ثقتك بي."

تابعت:"لقد أكرمني الله حين كَتب لي أن أقضي حياتي معك، أن أكون أم أولادك ورفيقة دربك يا أعظم الرجال وأنبلهم. قائد جريء في طموحه للوطن، راسخة مبادئه، ثابتة مواقفه، وملهم إيمانه بالأمل.

محظوظة أنا بثقتك، ممتنة لدعمك، وسأظل جنديةً مخلصةً في صفوفك أبا الحسين."

تألقت الملكة رانيا في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود المزين باللون الأحمر البسيط للغاية.

تزينت الملكة رانيا بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، واعتمدت على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.