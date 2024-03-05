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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أيتن عامر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

أيتن عامر
أيتن عامر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة أيتن عامر، وذلك من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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تألقت أيتن عامر في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة باللون اللبني الفاتح واتسم التصميم بأنه كشف عن البطانة ذات اللون البيج.

تزينت أيتن عامر ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها، تعتبر هذه الإطلالة مختلفة عن الإطلالات التي تظهر بها دائما.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أيتن عامر على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها.

أيتن عامر
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