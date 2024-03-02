داليا مصطفى تستعرض أناقتها بالأحمر الناري|شاهد

حرصت الفنانة داليا مصطفى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت داليا مصطفى في الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات او تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

اكملت داليا مصطفى إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات التي زادت من جاذبيتها مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأسود.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت داليا مصطفى على تسريحة الشعر الضفائر ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.