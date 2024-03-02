أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت أسما شريف منير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت أسما شريف منير في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول باللون الكحلي الذي لا يحمل أي نقوشات ونسقت معه جاكت جينز.

أكملت أسما شريف منير إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي زادت من جاذبيتها ومنحتها إطلالة عصرية ومواكبة لأحدث صيحات الموضة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أسما شريف منير على خصلات شعرها المموج المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة للغاية.

أسما شريف منير

أسما شريف منير