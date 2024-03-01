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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان جومانا مراد الأحمر يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

جومانا مراد
جومانا مراد

حرصت الفنانة جومانا مراد، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها.

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تألق جومانا مراد في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر، وتميز أطرافه بالورود.

حمل فستان جومانا مراد تصميم دار الأزياء العالمية فالنتينو، وبلغ سعره 5,885 يورو، أي حوالي 197 ألف جنيه مصري، مما أثار الدهشة بين متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت جومانا مراد على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد
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