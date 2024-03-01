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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

روجينا تستعرض أناقتها بفستان ساحر| شاهد

روجينا
روجينا

حرصت الفنانة روجينا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت روجينا في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل أتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، وتميز التصميم باللون الأصفر الهادئ.

تزينت روجينا بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت روجينا على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.

روجينا
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