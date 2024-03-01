سارة سلامة تثير الجدل بالتاتو وفستان لافت

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت سارة سلامة في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأخضر ذات الظهر المكشوف الذي كشف عن التاتو.

تزينت سارة سلامة بمجموعة من الإكسسوارات العصرية البسيطة و الغير مبالغ فيها، كما كشف الفستان عن رشاقتها وقوامها المثالي.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.

سارة سلامة