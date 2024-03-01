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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شيرين رضا| إطلالات غريبة أثارت ضجة بعد تصدرها الترند

شيرين رضا
شيرين رضا

تصدرت الفنانة شيرين رضا مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها ضيفة في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي.

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تعتبر شيرين رضا من أكثر الفنانات التي تهتم بمواكبة أحدث صيحات الموضة وأختيار ما يتناسب معها ويبرز رشاقتها.

تحرص شيرين رضا على التنوع و التجديد ولم تسير على وتيرة واحدة في عالم الموضة، فهي من حين لأخر تظهر بلوك جديد و مختلف وهو ما يميزها عن غيرها من المشاهير.

تميل شيرين رضا إلي أختيار الفساتين و الملابس ذات التصميمات الغريبة و الغير تقليدية، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات التي تزيد من جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد شيرين رضا على تسريحات الشعر المتنوعة و صيحات المكياج التي تتناسب مع لون بشرتها وملامحها.

إليكم الصور…

 

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