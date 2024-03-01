بسبب البطانة.. خطيبة مسلم تثير الجدل بفستان الحفلة

حرص مؤدي المهرجانات مسلم على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من حفل خطوبته.

تألقت خطيبة مطرب المهرجانات مسلم في الحفل بإطلالة راقية من توقيع المصمم إسلام سعد، حيث ارتدت فستان طويل باللون البيج المصنوع من القماش المطرز بالكامل.

وقد أثارت خطيبة مسلم جدلا بسبب بطانة الفستان ، حيث كانت البطانة قصيرة بالإضافة إلى لونها الذي يشبه لون الجسم وهو ما أثار الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت خطيبة مسلم على خصلات شعرها المنسدله، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.

خطوبة مسلم

خطوبة مسلم

خطوبة مسلم