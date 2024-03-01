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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ميريام فارس تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

ميريام فارس
ميريام فارس

حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، صورا جديدة لها.

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تألقت ميريام فارس بإطلالة مميزة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الفضي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت ميريام فارس حذاء صيفي ذو كعب عالي باللون الفوشيا، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات الفخامة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ميريام فارس على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتي.

ميريام فارس
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