الملكة رانيا تخطف الأنظار بالزي الأردني

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للملكة رانيا برفقة زوجها الملك عبدالله الثاني ونجلها الأمير الحسين خلال زيارتهم للعقبة بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس الملك على العرش.

خطفت الملكة رانيا الأنظار في الحفل بإطلالة مستوحاه من الزي الأردني، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأبيض المزين ببعض الألوان البسيطة ودرجات اللون البنفسجي.

انتعلت الملكة رانيا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على تسريحة الشعر المرفوع، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.



