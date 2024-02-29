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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة شتوية|جورجينا تخطف الأنظار بأناقتها

جورجينا
جورجينا

حرصت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة لها.

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ظهرت جورجينا رودريجيز في الصور بملابس شتوية، حيث ارتدت معطف قيم بدرجات اللون الرمادي مع بنطلون رياضي بنفس اللون.

انتعلت جورجينا رودريجيز حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الرمادي الفاتح، ولم تبالغ في الإكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت جورجينا رودريجيز على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.

جورجينا
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