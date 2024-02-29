هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

ظهرت هيدي كرم في جلسة التصوير بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جيبة قصيرة للغاية باللون الأحمر ونسقت معها توب مكشوف باللون الأسود الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت هيدي كرم هاف بوت متوسط الطول باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هيدي كرم على خصلات شعرها المنسدله، ووضعت مكياجا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.