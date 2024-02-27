زوجة رمضان صبحي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

حرصت حبيبة إكرامي زوجة اللاعب رمضان صبحى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة برفقة زوجها وابنها.

تألقت حبيبة إكرامي زوجة اللاعب رمضان صبحى في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون باللون الرمادي ونسقت معه سويت شيرت باللون الأخضر.

انتعلت زوجة رمضان صبحي حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة رمضان صبحي على لفة حجاب بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة للغاية.