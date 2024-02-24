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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شكلها اتغير| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

سمية الخشاب
سمية الخشاب

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة سمية الخشاب، وذلك خلال كشف بعض اللقطات من برومو مسلسل بـ 100 راجل الذي يعرض في رمضان 2024.

ظهرت سمية الخشاب في الصور بملامح مختلفة كما وصف رواد السوشيال الميديا.

سمية الخشاب

ولم تكن هذه المرة التي تثير فيها الفنانة سمية الخشاب الجدل فهي من المشاهير التي تخطف الانظار من حين لأخر بلوك جديد و مختلف.

تظهر سمية الخشاب في الكثير من الأحيان بمجموعة من الإطلالات الملفتة و الجريئة، فهي تميل إلي الملابس الغير تقليدية و الغريبة في الكثير من الأحيان.

على الرغم من أعتمادها على إطلالات غريبة إلا أنها تقوم باختيار الملابس والأزياء التي تتناسب مع قوامها وتكشف عن رشاقتها أيضا.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد سمية الخشاب على تسريحات الشعر البسيطة، ولكنها تختار صيحات المكياج ذات الألوان الصاخبة.

إليكم الصور…

 

سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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