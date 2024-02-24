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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إلهام شاهين أثارت الجدل بهذه الإطلالات بعد فقدان وزنها| شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين

أثارت الفنانة القديرة إلهام شاهين جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، وذلك بعد ظهور في أكثر من مناسبة برشاقة لافتة مما جعلها محط أنظار الجميع.

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تحرص إلهام شاهين دائما على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها  سواء في المناسبات العامة او الخاصة.

تتمتع إلهام شاهين بذوق راقي في اختيار الإطلالات وفساتين السهرة المصنوعة من الأقمشة الراقية و التي تزيد من جاذبيتها واناقتها أيضا.

تقوم إلهام شاهين بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات الفخامة التي تمنحها إطلالة متكاملة، بالإضافة إلي الحقائب و الأحذية الراقية.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد إلهام شاهين على تسريحات شعر بسيطة، وتستخدم مستحضرات التجميل التي تتماسب مع بشرتها وتكشف عن جمال ملامحها..

إليكم الصور….

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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