يسرا تستعرض أناقتها بإطلالة غير متوقعة| شاهد

حرصت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت يسرا في الصور بإطلالة ملفتة وغير تقليدية بالنسبة للاستايل الخاص بها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود المصنوع من القماش اللامع.

نسقت يسرا مع إطلالتها قفازات باللون الأسود الشفاف، وتزينت بمجموعة من المجوهرات ذات اللون الذهبي مما منحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت يسرا على الشغر القصير المنسدل، ووضعت مكياجا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.