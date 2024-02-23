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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سالي عبد السلام تثير ضجة بجمبسوت جلد ملفت

سالي عبد السلام
سالي عبد السلام

حرصت المذيعة سالي عبد السلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت سالي عبد السلام في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت جلد باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

انتعلت سالي عبد السلام حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات و المجوهرات مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سالي عبد السلام على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

 

سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
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