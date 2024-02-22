فستان سيرين عبد النور في عيد ميلادها يثير ضجة| سعره خرافي

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بصورا من جلسة التصوير التي خضعت لها بمناسبة عيد ميلادها.



تألقت سيرين عبد النور في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة و لكنه كان مكشوف أيضا.

قد حمل فستان سيرين عبد النور في عيد ميلادها توقيع Rayane Bacha، فيما بلغ سعره 1,425 ريال سعودي، أي ما يقرب من 25 ألف جنيه مصري.

تزينت سيرين عبد النور بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر، كما أعتمدت على خصلات شعرها المموج.

