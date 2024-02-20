صور وضعت عمرو دياب في مأزق

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو للفنان عمرو دياب، خلال وصف السائق الخاص له بالحيوان، مما عرض عمرو دياب للهجوم من قبل جمهوره.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض لها الفنان عمرو دياب للهجوم من قبل متابعيه وجمهوره على السوشيال ميديا، فهناك العديد من المواقف المحرجة التي وضعته في مأزق مع جمهوره.

ظهر عمرو دياب في الأونة الأخيرة بمجموعة من الإطلالات الغريبة والتي عرضته للاحراج بين متابعيه على السوشيال ميديا، فقد ظهر بأقراط ملفتة في الأذن، ومرو أخرى ظهر بشنب غريب ولوك جديد لم يظهر به من قبل.

إليكم الصور….

عمرو دياب

عمرو دياب