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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال إستعدادها في بروفة حفل  ليالٍ سعودية مصرية.

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تألقت شيرين عبد الوهاب في الصور بإطلالة ملفتة للغاية، حيث ارتدت شورت مع بليزر أتسم بصيحة الكاروهات التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، ونسقت معهما توب باللون الأسود.

انتعلت شيرين عبد الوهاب حذاء باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات و المجوهرات مما زاد من أناقتها، ونالت إطلالتها إعجاب رواد السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شيرين عبد الوهاب على خصلات شعرها المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

 

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

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