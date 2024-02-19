«بتلطم علي وشها»| حركات شيرين عبدالوهاب بحفل الأوبرا تثير الجدل.. هل حسام حبيب السبب؟

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عقب مشاركتها وغنائها في حفل "ليالي سعودية مصرية"، مساء أمس، الذي أقيم علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

واثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل بسبب حركات يديها، ولغة جسدها التي وجدها البعض كونها تشير لعلاقتها الأخيرة مع الفنان حسام حبيب، وذلك خلال غنائها لأغنية "حبة جنة".

بتلطم علي وجهها

وقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بغناء عدد من أغانيها المميزة والمعروفة، وكان منها أغنية "حبة جنة"، والتي استخدمت فيها شيرين حركات بيديها وتعابير للوجه أثارت الجدل بشكل كبير.

واستخدمت شيرين عبد الوهاب يدها في "اللطم علي وجهها" أثناء غنائها، مع الاشارة بيدها لعدد من الحركات واشارات بوجهها، والتي ارجعها البعض كونها تشير إلي علاقتها مع الفنان حسام حبيب.