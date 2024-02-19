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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جذاب.. شيرين عبد الوهاب تبهر المتابعين من حفلة ليالي سعودية مصرية

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

خطفت النجمة شيرين عبد الوهاب الأنظار على مسرح دار الأوبرا المصرية بغنائها مجموعة من أشهر أغانيها ضمن مشاركتها فى أولى حفلات ليالي سعودية مصرية ليلة أمس.

وتألقت شيرين عبد الوهاب بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا باللون الجملي اللامع بقماش القطيفة، طويل وواسع، يكشف أناقتها وجمالها.

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واختارت شيرين عبد الوهاب اللمسات الجمالية التي تتناسب مع الفستان، فوضعت اللون البني في الشفاه مع البلاشر بألوان ترابية والهايلايتر الجذاب.

أما عن تسريحة الشعر، فاختارت الظهور بتسريحة بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة عفوية على الكتف الأيمن بدون أي تكلف.

شيرين عبد الوهاب 
شيرين عبد الوهاب الأوبرا المصرية النجمة شيرين عبد الوهاب حفلات ليالي سعودية مصرية دار الاوبرا المصرية مسرح دار الأوبرا المصرية

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