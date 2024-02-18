عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش غالي.. أنغام تثير ضجة بفستان أنثوي| شاهد

أنغام
أنغام

حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وأثارت أنغام الجدل بإطلالة جديدة، مرتدية فستان أنثوي ناعم باللون البينك الهادئ، بقماش الشبكية مكشوفا من القدمين مجسما يكشف جمال أنوثتها.

فستان قصير .. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بفيديو جديد

إسكارف على الشعر .. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة جديدة

وحمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية Raine stone، وقد بلغ سعر الفستان 4250 ريال سعودي أي حوالي 60 الف جنيه مصري.

واعتمدت أنغام في تسريحة شعرها على البساطة، ففضلت أنه تتركه بدون وضع اي نوع من الاكسسوارات فيه، فقط منسدلا على أحد الاكتاف.

ومن الناحية الجمالية وضعت انغام المكياج الناعم، فاختارت اللون البينك الهادئ في الشفاه، مع البلاشر اللامع على الوجنتين وتحديد العين بطريقة مميزه.

سعر فستان أنغام 
أنغام أحدث أعمال أنغام أبناء أنغام أزمة أنغام إطلالة أنغام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الجديد.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم الأحد

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

سري للغاية.. الكشف عن وثائق لأول مرة عن حرب أكتوبر|تفاصيل كاملة

موضوعات متعلقة

فستان قصير .. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بفيديو جديد

إسكارف على الشعر .. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة جديدة

اتقبض عليها .. معلومات صادمة عن صاحبة تريند الشارع اللي وراه

برج الحوت .. حظك اليوم السبت 17 فبراير 2024: الكنز ينتظرك

برج العذراء.. حظك اليوم السبت 17 فبراير 2024: مفاجآت عاطفية

برج الميزان .. حظك اليوم السبت 17 فبراير 2024: ادخر بدقة

برج العقرب .. حظك اليوم السبت 17 فبراير 2024: تغيرات غير متوقعة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 17 فبراير 2024 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

واشنطن تلوح بالفيتو.. مجلس الأمن يُصوّت على قرار جزائري حول غزة الثلاثاء المقبل

مباحثات لرئيس مجلس النواب الأردني مع رئيس المجلس الوطني الاماراتي

لسنا منافسين.. بكين تطالب كندا بالتوقف عن تضخيم نظرية التهديد الصيني

3 إجراءات عاجلة بجميع مدارس الجمهورية لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب

لماذا الحوقلة من كنوز الجنة.. وما علاقة الأهرامات بـ لا إله إلا الله؟

جمال علام: أزماتي مع حسام حسن شائعات.. والتوأم دائما على رأس المرشحين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل بدائل القهوة بنفس التأثير والفوائد

مكشوف البطن.. فستان كارمن بصيبص يثير الجدل بالسوشيال ميديا

اكتشاف طريقة تحمي من أضرار الصوت العالى على أذاننا

حلاق يحرق شعر زبائنه بالنار.. ما السبب؟

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. حسن الرداد يفقد أمه ويتزوج من ناهد السباعى بمحارب

بسبب السيلفي ..مقطع فيديو مروع لشاب يلقى مصرعه

امرأة تثير ضجة عبر التيك توك بعلاج للاستجماتيزم وقصر النظر

حقيقة العثور على نسخة نادرة من القرآن في قاع البحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ