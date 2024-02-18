مش غالي.. أنغام تثير ضجة بفستان أنثوي| شاهد

حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وأثارت أنغام الجدل بإطلالة جديدة، مرتدية فستان أنثوي ناعم باللون البينك الهادئ، بقماش الشبكية مكشوفا من القدمين مجسما يكشف جمال أنوثتها.

وحمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية Raine stone، وقد بلغ سعر الفستان 4250 ريال سعودي أي حوالي 60 الف جنيه مصري.

واعتمدت أنغام في تسريحة شعرها على البساطة، ففضلت أنه تتركه بدون وضع اي نوع من الاكسسوارات فيه، فقط منسدلا على أحد الاكتاف.

ومن الناحية الجمالية وضعت انغام المكياج الناعم، فاختارت اللون البينك الهادئ في الشفاه، مع البلاشر اللامع على الوجنتين وتحديد العين بطريقة مميزه.