فستان قصير .. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بفيديو جديد

نشرت الفنانة هيفاء وهبي فيديو جديد مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت هيفاء وهبي الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية فستان باللون الأحمر بصيحة الكتف الواحد وقصير جدا فوق الركبة، بالكرانيش من منطقة الصدر والوسط، بقماش ستان.

وتألقت هيفاء وهبي وسط الورود الحمراء، وانتعلت حذاء انيق باللون الابيض ذات فيونكة بالحجم الكبير، لاستكمال إطلالتها الساحرة.

واستكملت هيفاء وهبي إطلالتها بارتداء الاكسسوارات الرقيقة، ومن أبرزها سلسلة رقيقة في الرقبة وساعة على احدث صيحات الموضة في اليد.

وتركت هيفاء وهبي خصلات الشعر المموج بطريقة عفوية جذابة أعلى الكتف، ومن الناحية الجمالية وضعت المزيد من المكياج الناعم، ففضلت الالوان الترابية اللامعة مع رسم العين بالكحل الاسود والايلانير.