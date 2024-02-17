فستان نادين نجيم في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل| سعره غير متوقع

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة نادين نجيم خلال حضورها حفل عشاء مساء أمس.

تألقت نادين نجيم في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل اي نقوشات، وحمل توقيعAlexandre Vauthier.

قد بلغ سعر فستان نادين نجيم 1,769 دولار أمريكي أي ما يقرب من ٦٠ ألف جنيه جنيه مصري، مما أثار الدهشة بين متابعيها.

أكملت نادين نجيم إطلالتها بحذاء ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.