لن تتخيل.. سعر فستان شيرين عبد الوهاب في حفل ليالي سعودية مصرية

تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على مسرح دار الأوبرا المصرية بغنائها مجموعة من أشهر أغانيها ضمن مشاركتها فى أولى حفلات ليالي سعودية مصرية ليلة أمس.

وخطفت شيرين عبد الوهاب الأنظار بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا باللون الذهبي اللامع بقماش القطيفة، طويل وواسع من الأكمام، يكشف أناقتها وجمالها.

سعر فستان شيرين عبد الوهاب

وجاء تصميم الفستان من توقيع مصمم الأزياء زهير مراد وقد بلغ سعر الفستان حوالي 200 ألف جنيه.

واختارت شيرين عبد الوهاب اللمسات الجمالية التي تتناسب مع الفستان، فوضعت اللون البني في الشفاه مع البلاشر بألوان ترابية والهايلايتر الجذاب.

أما عن تسريحة الشعر، فاختارت الظهور بتسريحة بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة عفوية على الكتف الأيمن بدون أي تكلف.