سعره خيالي .. نانسي عجرم تبهر المتابعين بفستان جذاب

شاركت الفنانة نانسي عجرم صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت نانسي عجرم بإطلالة سوارية رقيقة، مرتدية فستان باللون الأسود اللامع في الفضي، مكشوف من الوسط، ذات ياقة كبيرة الحجم.

وحمل فستان نانسي عجرم توقيع دار الأزياء elie Saab، وقد بلغ سعر الفستان 6500 ريال سعودي، اي حوالي 100 الف جنيه.

واعتمدت نانسي عجرم على تسريحة شعر بسيطة تتناسب مع الفستان، فتركت خصلات شعرها المفرود دون أي نوع من الاكسسوارات.

أما من الناحية الجمالية وضعت نانسي عجرم لمسات بسيطة كعادتها، فاختارت الألوان الترابية الهادئة التي تبرز جمالها.