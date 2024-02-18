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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان جرئ.. ميريام فارس تستعرض رشاقتها بإطلالة مثيرة للجدل

ميريام فارس
ميريام فارس

حرصت الفنانة ميريام فارس على مشاركة الجمهور بمجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ميريام فارس بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية فستان منفوش باللون الأبيض بصيحة الكب الذهبي الجلد على منطقة الصدر والأكمام الواسعة المنفوشة، مكشوفا من الصدر والقدمين.

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وبرزت ميريام فارس رشاقتها في هذه الإطلالة، مع استعراض جمالها بمجموعة من المجوهرات اللافتة في اليد والاذن مما خطفت بها الأنظار.

أما عن تسريحة الشعر، فظهرت بالطريقة التقليدية وهي تسريحة الشعر الكيرلي، مع اختيار المكياج الناعم فاختارت اللون الكشمير في الشفاه ورسم العين بالايلانير الأسود.

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