في اليوم العالمي للشعر الكنيش.. أكثر المشاهير ظهورا بـ الكيرلي .. صور





تألقت الفنانة الأمريكية "غابرييل" بالظهور بشعرها الكنيش الجذاب، كما اعتمدت بعض التسريحات المختلفة التى تبرز جمال إطلالتها.





كما اعتمدت النجمة بيونسيه والتى يبهر شعرها المجعد الكثير من محبيها و معجبيها وخاصة المراهقات.









وعادة ما تتألق النجمة شاكيرا بالظهور بالشعر الكيرلي اللافت الذى يكشف عن جمالها وأناقتها.





وخطفت النجمة سلمى حايك الأنظار دائمًا بحرصها على الظهور بشعر "مجعد كلاسيكى " بعيدًا عن الإطلالات القوية.





كما تتميز الفنانة ميريام فارس ، بالظهور بالشعر الكيرلي وتحرص بشكل دائم على العناية به، ومتابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات.





وفي الفترة الأخيرة، تميزت المطربة نسمة محجوب بالظهور بالشعر الكيرلي في أغلب الأحيان، وأختيار تسريحة جذابة تبرز جمالها.