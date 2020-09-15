AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في اليوم العالمي للشعر الكنيش.. أكثر المشاهير ظهورا بـ الكيرلي .. صور

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:42 م
نجمات تألقوا بالشعر
نجمات تألقوا بالشعر الكنيش
Advertisements
نهى هجرس
يحتفي العالم 15 سبتمبر باليوم العالمي لـ الشعر الكنيش، وتألقت العديد من المشاهير بالظهور بـ الشعر الكنيش أو الكيرلي بتسريحات مختلفة وأنيقة تتناسب مع ظهورهم.

تألقت الفنانة الأمريكية "غابرييل" بالظهور بشعرها الكنيش الجذاب، كما اعتمدت بعض التسريحات المختلفة التى تبرز جمال إطلالتها.

كما اعتمدت النجمة بيونسيه والتى يبهر شعرها المجعد الكثير من محبيها و معجبيها وخاصة المراهقات.


وعادة ما تتألق النجمة شاكيرا بالظهور بالشعر الكيرلي اللافت الذى يكشف عن جمالها وأناقتها.

وخطفت النجمة سلمى حايك الأنظار دائمًا بحرصها على الظهور بشعر "مجعد كلاسيكى " بعيدًا عن الإطلالات القوية.

كما تتميز الفنانة ميريام فارس، بالظهور بالشعر الكيرلي وتحرص بشكل دائم على العناية به، ومتابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات.

وفي الفترة الأخيرة، تميزت المطربة نسمة محجوب بالظهور بالشعر الكيرلي في أغلب الأحيان، وأختيار تسريحة جذابة تبرز جمالها.
في اليوم العالمي للشعر الكنيش.. أكثر المشاهير ظهورا بـ الكيرلي .. صور
في اليوم العالمي للشعر الكنيش.. أكثر المشاهير ظهورا بـ الكيرلي .. صور
في اليوم العالمي للشعر الكنيش.. أكثر المشاهير ظهورا بـ الكيرلي .. صور
في اليوم العالمي للشعر الكنيش.. أكثر المشاهير ظهورا بـ الكيرلي .. صور
في اليوم العالمي للشعر الكنيش.. أكثر المشاهير ظهورا بـ الكيرلي .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعر كيرلى.. سمر يسرى بـ إطلالة صيفية على إنستجرام

متنوعة وبسيطة.. شاهد.. أبرز قصات شعر منة شلبي

شعر كيرلي ونظارة شمس.. سمر يسرى فى إطلالة ساحرة على إنستجرام.. شاهد

كيرلي وانسيابى.. شاهد أجمل تسريحات شعر ريهام حجاج

أجمل قصات شعر 2020.. للشعر القصير للبنات والرجال

في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف عن إطلالات سلمى حايك

ترشيحاتنا

زيارة مفاجئة تطيح بـ 50 مسئولا في الشرقية.. إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لعدم تواجدهم بمكاتبهم.. وإهمال أعمدة الإنارة في الشوارع يطيح برئيس وحدة محلية

التضامن تبدأ صرف مساعدات كرامة.. اليوم

سقوط مروحية أمريكية في ريف الحسكة بسوريا

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

عملية نحت جسم بـ 60 ألف جنيه وفيديو جنسي.. اعترافات فتاة التيك توك هدير الهادي: كنت بساعد نفسي

بيراميدز يتحرك لـ ضم لاعب الأهلي السابق

AdvertisementS

شيخ مشهور يقتل سائق توك توك بسبب أغاني المهرجانات.. والد الضحية: كان ضهرى وسندى وشايل البيت

حليت في عيني بعد طلاقها.. الأب المتهم بمواقعة ابنته: عاشرتها غصب عنها

زيارة مفاجئة تطيح بـ 50 مسئولا في الشرقية.. إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لعدم تواجدهم بمكاتبهم.. وإهمال أعمدة الإنارة في الشوارع يطيح برئيس وحدة محلية

يطبق بعد 6 أشهر.. الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الشهر العقاري

عملية نحت جسم بـ 60 ألف جنيه وفيديو جنسي.. اعترافات فتاة التيك توك هدير الهادي: كنت بساعد نفسي

خطة طوارئ لتأمين المنشآت الخدمية| رئيس الوزراء يطمئن على إجراءات مواجهة السيول

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

دخل العناية المركزة.. عملية جراحية عاجلة لـ محمود رزق مدافع الاتحاد بعد اصطدامه بأحمد فتحي

أنغام توضح حقيقة زواجها من الموسيقار هاني فرحات

بيراميدز يتحرك لـ ضم لاعب الأهلي السابق

وزير التعليم يوضح حقيقة صدور قرار يحدد شروط مزاولة الدروس الخصوصية

تقرير مغربي.. بدر بانون يوقع لـ الأهلي رسميا مقابل 5 ملايين دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للشعر الكنيش.. أكثر المشاهير ظهورا بـ الكيرلي .. صور

مواصفات و أسعار رينو كادجار renault kadjar .. صور

كيدهن عظيم.. لماذا رضخت رضوى الشربيني لـ غير المحجبات؟