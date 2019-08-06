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تسريحات الشعر الكيرلي الطويل والقصير.. بـ الشرح والصور

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
ريهام قدري
تسريحات الشعر تختلف من فتاة الي اخري لذلك فلا تطبقي اي تسريحة دون ان تكوني علي معرفة بها، فهناك تسريحات للشعر القصير وتسريحات الشعر الطويل وتسريحات الشعر الكيرلي والذي اصبح موضة في عالم تسريحات الشعر.

ويمكن ان تتعرفي علي افضل تسريحات الشعر الكيرلي كا يلي:

تسريحات الشعر الكيرلي الطويل

تعتمد تسريحات الشعر الكيرلي الطويل علي بعض دبابيس الشعر التي يمكن ان تستعيني بيها، ويمكن ان تعتمديها لتسريحات الشعر الكيرلي للاطفال وذلك من خلال رفع الجانب للشعر الي الخلف وترك الشعر منسدلا علي كتفيك، وبذلك تكون هذه الطريقة احدي تسريحات الشعر الكيرلي الطويل .

كما يمكن رفع جانب واحد من الشعر بنفس الطريقة السابقة لتسريحة الشعر الكيرلي ، ومن الممكن تقومي برفع نصف شعرك الامامي وتلفيه علي شكل كحكة وترك باقي الشعر الكيرلي من الخلف وهذه التسريحة هي افضل تسريحات شعر كيرلي طويل مرفوع .

تسريحات الشعر الكيرلي الطويل لن تحتاج الي مجهود كبير حيث ان الموضه هو تركه دون تسريحة معينة او اكسسورات ولا تحتاجي سوى إلى قلب جانب واحد من الشعر الي الجانب الاخر من خلال رفعه الى الاعلى وبهذه الطريقة ستتمتعين بأفضل تسريحات الشعر الكيرلي الطويل .

تسريحات الشعر الكيرلي القصير

يمكن ان يرفع الشعر القصير الي الاعلي دون تصفيفه وربطه بأستك الشعر الصغير وهذه افضل تسريحات الشعر الكيرلي القصير والمناسب للصيف.

ومن اشهر تسريحات الشعر الكيرلي القصير هم عدم الاعتماد علي اي اكسسورات بالشعر وتركه بطبيعته لمظهر جذاب

تسريحات الشعر الكيرلي للأطفال

تعاني العديد من الأمهات من شعر الطفال الكيرلى ولكنها أصبحت موضة منتشرة لتسريحات شعر الاطفال، ولكن يمكن ان تقومي برفع الاجزاء الامامية من الشعر الي الاعلي بتسريحات الشعر الكيرلي للاطفال او قسم الشعر من المنتصف بالطول ورفع كل جزء بأستك الشعر مع استخدام البندانة الملونة

ويمكن الاعتماد على بندانة من الامام فقط وترك الشعر دون تصفيفه وهذه الموضة منتشرة بشكل كبير بتسريحات الشعر الكيرلي للاطفال

تسريحات الشعر الكيرلي للبنات

الموضة احيانا لاتعرف الكبير من الصغير وقد يعتبر تسريحات الشعر الكيرلي للبنات هي الاكثر انتشار والتي يمكن ان تطبقيها الام وابنتها وفي هذه الحالات يمكن ان تعتمدي بعض الفيونكات او الورد لتسريحات الشعر الكيرلي للبنات

ويمكن ان تعتمدي علي تسريحات الشعر الكيرلي للبنات من خلال نجمات السينما والتلفزيون التي بدأن الظهور بالشعر الكيرلي واشتهرت العديد منهم بهذه الموضة ومنهم دينا الشربيني ومريام فارس

ونعرض فيما يلي صورا متعددة لتسريحات الشعر الكيرلي الطويل وتسريحات الشعر الكيرلي القصير التي يمكن ان تطبقي منها مايناسبك .
تسريحات الشعر الكيرلي الطويل والقصير.. بـ الشرح والصور
تسريحات الشعر الكيرلي الطويل والقصير.. بـ الشرح والصور
تسريحات الشعر الكيرلي الطويل والقصير.. بـ الشرح والصور
تسريحات الشعر الكيرلي الطويل والقصير.. بـ الشرح والصور
تسريحات الشعر الكيرلي الطويل والقصير.. بـ الشرح والصور
تسريحات الشعر الكيرلي الطويل والقصير.. بـ الشرح والصور
تسريحات الشعر الكيرلي الطويل والقصير.. بـ الشرح والصور

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