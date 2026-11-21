تستعد الفنانة السعودية داليا مبارك للعودة إلى الساحة الغنائية من جديد، بعد فترة من الابتعاد عن طرح الأعمال الغنائية، حيث تحضر خلال الفترة الحالية لمجموعة من الأغاني الجديدة التي من المنتظر أن تحمل العديد من المفاجآت لجمهورها ومحبيها في الوطن العربي.

وأكدت مصادر خاصة لموقع «صدى البلد» أن داليا مبارك تستعد للعودة إلى نشاطها الفني والغنائي خلال الفترة المقبلة، من خلال التحضير لأعمال غنائية جديدة، في خطوة ينتظرها جمهورها الذي اعتاد على صوتها المميز وحضورها اللافت على الساحة الفنية الخليجية والعربية.

وأضافت المصادر أن الفنانة السعودية تعمل على التحضير لعدد من المفاجآت الفنية، دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل هذه الأغاني أو موعد طرحها، وهو ما يفتح الباب أمام حالة من الترقب والتشويق بين جمهورها، خاصة بعد فترة من الغياب عن إصدار أعمال غنائية جديدة.

داليا مبارك تستعد لمرحلة فنية جديدة

وتأتي عودة داليا مبارك المرتقبة لتعيد اسمها إلى دائرة الاهتمام الفني، خصوصًا أنها تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في السعودية والخليج وعدد من الدول العربية، بفضل ما قدمته من أعمال غنائية استطاعت من خلالها أن تحجز لنفسها مكانة مميزة بين الأصوات النسائية الخليجية.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نشاطًا فنيًا ملحوظًا للفنانة، بالتزامن مع استعدادها لتقديم محتوى غنائي جديد يواكب تطلعات جمهورها، ويعكس رغبتها في العودة بقوة إلى المنافسة على الساحة الغنائية.

جمهور داليا مبارك يترقب المفاجأة

ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالأغاني الجديدة، سواء من حيث طبيعتها أو موعد طرحها أو أسماء صناع الموسيقى المشاركين فيها.

وبذلك، تستعد داليا مبارك لفتح صفحة جديدة في مشوارها الفني، وسط ترقب جمهورها لعودتها الغنائية وما تحمله من مفاجآت خلال الفترة المقبلة.