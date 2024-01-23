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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في JoyAwards بالرياض| شاهد

ميريام فارس
ميريام فارس

حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، صورا جديدة لها خلال تواجدها في حفل JoyAwards بالرياض.

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تألقت ميريام فارس في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم بشق من الجانب كشف عن ساقيها، وكان باللون البنفسجي الغامق المطرز.

وعلق إيلي حنا، ناقد الموضة اللبناني على فستان ميريام فارس بحفل توزيع جوائز JoyAwards في الرياض قائلا: "طلعوا العرب مش مقصرين بالفتحات، فتحة الفستان كان فيها تكون اعلى كمان مش مشكلة ابدا.. المهم، الفستان لونه كتير حلو و تصميمه حلو بس عادي، يعني ما فيه ابهار و اطلالتها مرت مرور الكرام (لولا الفتحة )."

وتابع ناقد الموضة:"المكياج كتير حلو و الشعر جيد لان هيدا ستايل ميريام بالشعر، الحذاء غير متناسق، و بعطي الاطلالة 7/10."

 

ميريام فارس
ميريام فارس
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