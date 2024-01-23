بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

تصدر خبر نقل الفنان أحمد العوضي إلي المستشفى مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية لم يعلن عن تفاصيلها حتى الآن.

وتداول البعض أن تعرض أحمد العوضي لأزمة صحية بعد أسبوع من انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز ، وذلك نتيجة حبه الشديد لها كما وصف رواد السوشيال ميديا.

نعرض لكم فيما يلي بعض الأثار الصحية و النفسية التي تحدث بعد الطلاق..

لا يوجد شخصان يواجهان الطلاق بنفس الطريقة، ولكن يمكن أن يتفق معظمهم على أنه موقف مؤلم وصعب للغاية، عقليًا وجسديًا، تظهر الأبحاث أن الطلاق يمكن أن يؤثر سلبًا على كل شيء بدءًا من عادات نومك وحتى قلبك، إن معرفة الحالات التالية ستسمح لك بالتحكم في صحتك وبذل كل ما في وسعك لمنع تطورها.

-قلق

تقول فران والفيش، طبيبة نفسية في بيفرلي هيلز وعضوة خبيرة في المسلسل التلفزيوني القادم Sex Box: "عادة، بعد الطلاق ترتفع مستويات القلق إلى عنان السماء". تقول: "لم يعد لديك رفيق في العالم الكبير السيئ بعد الآن"، والمستقبل الذي تصورته ذات يوم لم يعد موجودًا. بالإضافة إلى ذلك، هناك قدر كبير من عدم اليقين، مما قد يؤدي إلى الشعور بعدم الأمان، اعتمادًا على الظروف، قد تضطر فجأة إلى الانتقال والحصول على وظيفة جديدة والبقاء على قيد الحياة بأموال أقل من ذي قبل.

-تغير جذري في الوزن

إن اكتساب أو فقدان قدر كبير من الوزن هو شيء آخر قد تلاحظه أثناء الطلاق أو بعده، يلجأ بعض الأشخاص إلى الأطعمة المريحة لأن الكعك أو الدجاج المقلي قد ينشطهم مؤقتًا. وبالنسبة للآخرين، فإن الطلاق له تأثير عكسي.

-متلازمة الأيض

تحدث متلازمة التمثيل الغذائي عندما يكون لديك عدة حالات خطيرة في وقت واحد، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وزيادة الدهون في البطن، وارتفاع الكولسترول. يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، وجدت دراسة نشرت في أرشيف الطب الباطني أن النساء المطلقات (وكذلك النساء الأرامل أو في زيجات غير سعيدة) أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي من النساء في زيجات سعيدة.

-أمراض القلب والأوعية الدموية

وجدت دراسة نشرت في مجلة الزواج والأسرة أن الرجال والنساء في منتصف العمر هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد الطلاق، مقارنة بالمتزوجين من نفس العمر.

وكشفت أيضًا أن النساء في منتصف العمر المطلقات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من الرجال في منتصف العمر المطلقات.

-تعاطي المخدرات

بعد الانفصال، قد تجد نفسك أكثر اعتمادًا على السجائر أو الكحول أو المخدرات للتغلب على الشعور بالوحدة أو القلق أو الاكتئاب، وجدت مراجعة عام 2012 للأدبيات العلمية المنشورة في مجلة صحة الرجال أن الرجال المطلقين لديهم معدلات أعلى من تعاطي المخدرات، فضلا عن ارتفاع معدلات الوفيات والاكتئاب ونقص الدعم الاجتماعي، مقارنة بالرجال المتزوجين

-مشاكل صحية مزمنة

ترتبط العديد من العواقب الصحية للطلاق. على سبيل المثال، قد يكون من الصعب تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة بانتظام إذا كنت تشعر بالاكتئاب ولا تنام جيدًا، وهذه العادات غير الصحية يمكن أن تؤدي إلى أمراض وحالات خطيرة، وجدت دراسة نشرت في مجلة الصحة والسلوك الاجتماعي أن المطلقين أو الأرامل يعانون من حالات صحية مزمنة أكثر بنسبة 20٪ (مثل أمراض القلب والسكري والسرطان) من الأشخاص المتزوجين.

المصدر:prevention